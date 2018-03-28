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Грузини можуть втратити безвіз через злочини в Шенгенській зоні

Грузини можуть втратити безвіз через злочини в Шенгенській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Деякі країни ЄС заговорили про можливість призупинити дію безвізового режиму для Грузії через зростання скоєних грузинами злочинів, а також зростання серед них кількості біженців, передає УНН з посиланням на DW.

З 28 березня 2017 року громадяни Грузії мають право без віз перебувати в країнах шенгенської зони до 90 днів протягом шести місяців. З цього часу деякі країни-члени ЄС, зокрема, Німеччина і Швеція, уже заговорили про загрозу призупинення безвізового режиму з державою. Причина тому — зростання злочинів, скоєних грузинами, а також кількість громадян Грузії, які в’їхали в країни Шенгену без віз, а потім здались владі в якості біженців.

Так, згідно з даними європейського агентства (EASO), що займається питаннями біженців, країни ЄС отримали в січні 2018 року 1859 заявок від громадян Грузії на надання статусу біженця, в більш ніж два рази більше в порівнянні з січнем 2017 роки (867 заявок). Причому майже половина — 745 заявок — в січні цього року було подано в Німеччині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грузія пообіцяла знизити число своїх нелегальних мігрантів до Європи

Грузинська влада країни серйозно сприймає проблему, і вживає заходи для збереження безвізового режиму. Хоча деякі з них, наприклад, введення санкцій стосовно порушників, можуть бути контрпродуктивними і викликати невдоволення в суспільстві, вважає директор Центру досліджень ЄС у Фонді Ронделі Каха Гоголавшілі.

За його словами, хоча сьогодні загроза призупинення безвізового режиму ще не стоїть гостро, тому що в процентному відношенні число грузин, що здалися в якості біженців поки не настільки велика, “тенденція зростання очевидна, тому побоювання країн ЄС з приводу вибуху нелегальної міграції з Грузії цілком легітимні і своєчасні ”.

Останнім часом в Грузії періодично чутні голоси про те, що європейські, зокрема, німецькі ЗМІ не без підстав акцентують увагу на нелегальних мігрантах з Грузії, і що нібито за цією антигрузинською кампанією стоїть Кремль. Ці підозри мають під собою основу, вважає Гоголашвілі.

“Але все валити на російську пропаганду не вийде, набагато важливіше працювати над собою і не давати приводу для антигрузинських настроїв”, — наголосив експерт.

Як повідомляв УНН, за 4 місяці з початку роботи безвізу в Грузії режимом скористалися 55 тисяч грузинів, з яких в законні терміни не повернулися три тисячі осіб.

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