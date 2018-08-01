Грузин предстанет перед судом за избиение ветерана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который на столичном рынке избил военного пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 3 направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего гражданина Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, вызвал 64-летнему пенсионеру черепно-мозговую травму”, — говорится в сообщении.
Напомним, происшествие случилось 25 мая 2018 года на территории торгового центра “Bazar”. Пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц.
На сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
За совершенное молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.
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