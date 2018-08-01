Грузин постане перед судом за побиття ветерана

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Прокуратура м.Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, який на столичному ринку побив військового пенсіонера. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного громадянина Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, спричинив 64-річному пенсіонеру черепно-мозкову травму”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася 25 травня 2018 року на території торгівельного центру “Bazar”. Літній чоловік відреагував на зневажливе ставлення робітника ринку до жінки та зробив йому зауваження. Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами, підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Зловмиснику інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганство), вчиненому групою осіб.

На сьогодні досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене молодику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, учасницю нападу на ветерана АТО у Києві Катерину Лапінську засуджено до умовного терміну.

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