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Группу украинцев эвакуировали из США самолетом авиакосмической компании

Группу украинцев эвакуировали из США самолетом авиакосмической компании

Киев  •  УНН

 • 13383 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Посольство Украины в США в четверг эвакуировало 15 граждан Украины чартерным самолетом американской авиакосмической компании. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства, передает УНН.

"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" отправилось 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания Northrop Grumman, по договоренности с посольством, любезно согласилась вернуть в Украину", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что Northrop Grumman уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро и в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя "Антарес", который каждые полгода доставляет груз на Международную космической станцию.

"Представители Northrop Grumman любезно согласились на предложение наших дипломатов воспользоваться такой возможностью и на пути "Вашингтон-Киев" забрать 15 украинских граждан, которые застряли в США из-за карантинных ограничений. Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа "Защита", инициированая МИДом Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в Посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи", - добавили дипломаты.

Напомним, ранее из Уганды успешно эвакуировали украинских пилотов и инженеров.

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