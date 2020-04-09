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Групу українців евакуювали зі США літаком авіакосмічної компанії

Групу українців евакуювали зі США літаком авіакосмічної компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Посольство України у США у четвер евакуювало 15 громадян України чартерним літаком американської авіакосмічної компанії. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці посольства, передає УНН.

"Сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" відправилось 15 громадян, яких американська авіакосмічна компанія Northrop Grumman, за домовленості з посольством, люб’язно погодилась повернути в Україну", - повідомили у посольстві.

Зазначається, що Northrop Grumman вже декілька років співпрацює з українськими космічними бюро та у квітні планувала відправляти чартер, щоб забрати з України у США українських конструкторів, які допомагають в рамках проекту зі створення ракети-носія "Антарес", який кожні півроку доставляє вантаж до Міжнародної космічної станції.

"Представники Northrop Grumman люб’язно погодились на пропозицію наших дипломатів скористатись такою можливістю та на шляху "Вашингтон-Київ" забрати 15 українських громадян, які застрягли у США через карантинні обмеження. Для нас це також чудова нагода нагадати, що програма "Захист", ініційована МЗС України, діє. Спеціальний літак мав обмежену кількість місць та забрав лише тих громадян, які подались на програму до Посольства України у США та потребували невідкладної медичної, фінансової або побутової допомоги", - додали дипломати.

Нагадаємо, раніше з Уганди успішно евакуювали українських пілотів та інженерів.

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