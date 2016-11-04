Группу сутенеров задержали в аэропорту Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Преступную группу, которая пыталась вывезти за границу проституток задержали в аэропорту Харькова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Установлено, что 24-летняя девушка и 24-летний молодой человек вербовали украинских женщин для проституции за рубежом.
Злоумышленник встретился с потенциальными "жрицами любви", пообещал им большие заработки в размере 100 евро в час, но они должны были отработать деньги, потраченные на фотосессии, оформление проездных документов и их переезд в Литву.
Жительница Харьковской области встречалась с женщинами для проведения фотосессий для публикации на сайте по предоставлению сексуальных услуг и оказания помощи по изготовлению паспортов для выезда за границу и виз.
Открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.