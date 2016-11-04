Группу сутенеров задержали в аэропорту Харькова

Установлено, что 24-летняя девушка и 24-летний молодой человек вербовали украинских женщин для проституции за рубежом.

Злоумышленник встретился с потенциальными "жрицами любви", пообещал им большие заработки в размере 100 евро в час, но они должны были отработать деньги, потраченные на фотосессии, оформление проездных документов и их переезд в Литву.

Жительница Харьковской области встречалась с женщинами для проведения фотосессий для публикации на сайте по предоставлению сексуальных услуг и оказания помощи по изготовлению паспортов для выезда за границу и виз.

Открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.