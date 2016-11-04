Групу сутенерів затримали в аеропорту Харкова

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24729 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 51104 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69783 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139907 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202818 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191644 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212107 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197055 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152520 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153436 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 21363 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12732 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11719 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 10641 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 8225 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 482020 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318046 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380092 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492077 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124522 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184089 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126854 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161643 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184838 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Групу сутенерів затримали в аеропорту Харкова

Групу сутенерів затримали в аеропорту Харкова

Київ • УНН

 • 9424 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Злочинну групу, що намагалась вивезти закордон проституток, затримали в аеропорту Харкова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Встановлено, що 24-річна дівчина та 24-річний молодик, вербували українських жінок для проституції закордоном.

Зловмисник зустрівся із потенційними “жрицями кохання”, пообіцяв їм великі заробітки у розмірі 100 євро за годину, але вони повинні були відпрацювати гроші, витрачені на фотосесії, оформлення проїзних документів та їхній переїзд до Литви.

Жителька Харківської області зустрічалась з жінками для проведення фотосесій для публікування на сайті з надання сексуальних послуг та надання допомоги з виготовлення паспортів для виїзду за кордон та віз.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30