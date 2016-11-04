Групу сутенерів затримали в аеропорту Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Злочинну групу, що намагалась вивезти закордон проституток, затримали в аеропорту Харкова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Встановлено, що 24-річна дівчина та 24-річний молодик, вербували українських жінок для проституції закордоном.
Зловмисник зустрівся із потенційними “жрицями кохання”, пообіцяв їм великі заробітки у розмірі 100 євро за годину, але вони повинні були відпрацювати гроші, витрачені на фотосесії, оформлення проїзних документів та їхній переїзд до Литви.
Жителька Харківської області зустрічалась з жінками для проведення фотосесій для публікування на сайті з надання сексуальних послуг та надання допомоги з виготовлення паспортів для виїзду за кордон та віз.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.