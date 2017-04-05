Группа нардепов в очередной раз блокировала трибуну ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Около 20 депутатов в очередной раз блокировали трибуну Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Около 20 депутатов фракции Радикальной партии стояли возле трибуны, не препятствуя заседанию. После выступления лидера фракции Олега Ляшко они покинули трибуну. Сейчас у нее нет ни одного народного депутата.
Отметим, накануне они требовали отмены абонентской платы за газ.
Напомним, 4 апреля группа депутатов заблокировала трибуну ВР.