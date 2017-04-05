Группа нардепов в очередной раз блокировала трибуну ВР

Около 20 депутатов фракции Радикальной партии стояли возле трибуны, не препятствуя заседанию. После выступления лидера фракции Олега Ляшко они покинули трибуну. Сейчас у нее нет ни одного народного депутата.

Отметим, накануне они требовали отмены абонентской платы за газ.

Напомним, 4 апреля группа депутатов заблокировала трибуну ВР.