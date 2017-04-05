Група нардепів вчергове блокувала трибуну ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Близько 20 депутатів вчергове блокували трибуну Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Близько 20 депутатів фракції Радикальної партії стояли біля трибуни, не перешкоджаючи засіданню. Після виступу лідера фракції Олега Ляшка вони залишили трибуну. Наразі біля неї немає жодного народного депутата.
Зазначимо, напередодні вони вимагали скасування абонентської плати за газ.
Нагадаємо, 4 квітня група депутатів заблокувала трибуну ВР.