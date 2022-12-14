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Группа МАГАТЭ посетит Иран в воскресенье в связи с ядерным расследованием

Группа МАГАТЭ посетит Иран в воскресенье в связи с ядерным расследованием

Киев • УНН

 • 514425 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Организация ООН по ядерному надзору заявила, что техническая группа посетит Тегеран в воскресенье с целью расследования незадекларированных частиц урана, обнаруженных в Иране, передает УНН, ссылаясь на AFP.

Детали

Базирующееся в Вене Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение многих лет призывало Иран объяснить наличие незадекларированного искусственного урана, обнаруженного на трех объектах, запрашивая "доступ к местам и материалам", а также сбор образцов.

"По приглашению Ирана в воскресенье в Тегеран прибудет техническая группа МАГАТЭ", - сообщила пресс-секретарь МАГАТЭ.

Визит 18 декабря направлен на "решение нерешенных проблем с гарантиями, о которых сообщалось ранее", добавила она.

Дополнение

Ранее в среду Иран заявил, что представители МАГАТЭ посетят страну, чтобы урегулировать "неясности" в связи с заявлениями о секретной деятельности.

Эта проблема все больше подрывает усилия по возрождению ядерного соглашения с Ираном 2015 года, которое зашло в тупик с тех пор, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из него в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе.

Делегация МАГАТЭ изначально планировала посетить Тегеран в прошлом месяце, но визит не состоялся после того, как совет управляющих агентства выразил сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Ирана по "технически достоверным" ответам.

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