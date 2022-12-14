Група МАГАТЕ відвідає Іран у неділю у зв'язку з ядерним розслідуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Організація ООН з ядерного нагляду заявила, що технічна група відвідає Тегеран у неділю з метою розслідування незадекларованих частинок урану, виявлених в Ірані, передає УНН посилаючись на AFP.
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що базується у Відні, протягом багатьох років закликало Іран пояснити наявність незадекларованого штучного урану, виявленого на трьох об'єктах, запитуючи "доступ до місць і матеріалів", а також збір зразків.
"На запрошення Ірану в неділю в Тегеран прибуде технічна група МАГАТЕ", - повідомила прессекретар МАГАТЕ.
Візит 18 грудня спрямований на "вирішення невирішених проблем із гарантіями, про які повідомлялося раніше", додала вона.
Доповнення
Раніше в середу Іран заявив, що представники МАГАТЕ відвідають країну, щоб врегулювати "неясності" у зв’язку із заявами про секретну діяльність.
Ця проблема дедалі більше підриває зусилля щодо відродження ядерної угоди з Іраном 2015 року, яка зайшла в глухий кут з того часу, як Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з неї у 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа.
Делегація МАГАТЕ спочатку планувала відвідати Тегеран минулого місяця, але візит не відбувся після того, як рада керуючих агентства висловила жаль з приводу відсутності співпраці з боку Ірану щодо "технічно достовірних" відповідей.