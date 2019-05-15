Грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе - синоптики

"19 мая в южных и западных областях, 20 мая на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 9-14 °, днем 20-26 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .



Напомним, завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами.