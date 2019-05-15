Грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"19 мая в южных и западных областях, 20 мая на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью 9-14 °, днем 20-26 ° ", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .
Напомним, завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами.