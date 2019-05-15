Грози та дощі продовжаться і на наступному тижні - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Грози та дощі продовжаться і на наступному тижні. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"19 травня у південних та західних областях, 20 травня на більшій частині территорії країни короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі 9-14°, вдень 20-26°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, завтра в більшості районів Правобережжя, в наступні дві доби у західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами.