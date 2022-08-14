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В Украине ожидаются грозы и жара до +38°: синоптики дали прогноз до середины недели

Киев • УНН

 • 247129 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и грозы. Однако, по данным синоптиков, температура воздуха не снизится, а наоборот - местами будет достигать 36-38°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине ожидаются грозы и жара до +38°: синоптики дали прогноз до середины недели

Прогноз на 14 августа

Переменная облачность. Ночью на Правобережье, днем ​​в западных и юго-западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 13-18°, днем ​​23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем ​​27-32°, на востоке страны 31-36°.

Прогноз на 15-16 августа

Переменная облачность. 15 августа в западных, днем ​​и южных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

16 августа ночью в большинстве южных и центральных областей, днем ​​в Украине кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в восточных и северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 14-19°, днем ​​24-29°, на Закарпатье до 32°; на остальной территории ночью 17-22°, днем ​​15 августа 30-35°, 16 августа 26-31°, в восточных областях 33-38°.

Прогноз на 17-18 августа

Кратковременные дожди, грозы, 18 августа в западных областях без осадков.

Температура ночью 14-20°, днем ​​24-30°; на юге и востоке страны ночью 17-23°, днем ​​27-33°, на Луганщине и Закарпатье до 36°.

Украинские Национальные Новости

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