В Україні очікуються грози і спека до +38°: синоптики дали прогноз до середини тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У найближчі дні в Україні очікуються дощі та грози. Проте, за даними синоптиків, температура повітря не знизиться, а навпаки - місцями досянатиме 36-38°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз на 14 серпня
Мінлива хмарність. Вночі на Правобережжі, вдень у західних та південно-західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°, на сході країни 31-36°.
Прогноз на 15-16 серпня
Мінлива хмарність. 15 серпня у західних, вдень і в південних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
16 серпня вночі у більшості південних та центральних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у східних та північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°; на решті території вночі 17-22°, вдень 15 серпня 30-35°, 16 серпня 26-31°, у східних областях 33-38°.
Прогноз на 17-18 серпня
Короткочасні дощі, грози, 18 серпня в західних областях без опадів.
Температура вночі 14-20°, вдень 24-30°; на півдні та сході країни вночі 17-23°, вдень 27-33°, на Луганщині та Закарпатті до 36°.