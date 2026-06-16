Грозы и до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 16 июня
Киев • УНН
16 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 26 градусов, в Киеве до +20.
Во вторник, 16 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура днем 17-22°, на Закарпатье, юге и востоке страны до 26°
В Киеве и области 16 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +18°...+20°.
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