Грозы и до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 16 июня

Во вторник, 16 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура днем 17-22°, на Закарпатье, юге и востоке страны до 26° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 16 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +18°...+20°.

Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей