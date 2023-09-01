Гроза обесточила населенные пункты в четырех областях - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Из-за обстрелов в Донецкой области повреждены линии электропередачи - была разгружена ТЭС и обесточена шахта, на Львовщине ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение 77 тысячам потребителей. В то же время из-за грозы без света на Киевщине 43 населенных пункта и 9 тысяч потребителей еще в трех областях, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.
Ситуация в прифронтовых областях
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. В Донецкой области из-за обстрелов были повреждены две воздушные линии 330 кВ, что привело к разгрузке ТЭС и обесточиванию одной из шахт. Также из-за повреждения линий в результате вражеских обстрелов в области обесточены 12 населенных пунктов, где зарегистрировано 14 тысяч потребителей. Ремонтные работы происходят с разрешения военных.
Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Последствия непогоды
В Киевской области из-за грозы обесточены 43 населенных пункта. Гроза и шквальный ветер также стали причиной отключения около 9 тысяч потребителей в Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Во Львовской области, где накануне из-за грозы было обесточено более 77 тысяч абонентов, всех потребителей запитали.
Генерация
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.
Ситуация в регионах
Обесточены около 3,5 тысячи потребителей в Киево-Святошинском районе Киевской области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 10 кВ. За несколько часов повреждение было устранено, потребители запитаны.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне остаются обесточенными около 9,7 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Ситуация на ЗАЭС
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,06 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт и импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 1 763,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине провели ремонты уже на шести атомных энергоблоках