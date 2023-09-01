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Гроза обесточила населенные пункты в четырех областях - Минэнерго

Гроза обесточила населенные пункты в четырех областях - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Из-за обстрелов в Донецкой области повреждены линии электропередачи - была разгружена ТЭС и обесточена шахта, на Львовщине ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение 77 тысячам потребителей. В то же время из-за грозы без света на Киевщине 43 населенных пункта и 9 тысяч потребителей еще в трех областях, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. В Донецкой области из-за обстрелов были повреждены две воздушные линии 330 кВ, что привело к разгрузке ТЭС и обесточиванию одной из шахт. Также из-за повреждения линий в результате вражеских обстрелов в области обесточены 12 населенных пунктов, где зарегистрировано 14 тысяч потребителей. Ремонтные работы происходят с разрешения военных.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Последствия непогоды

В Киевской области из-за грозы обесточены 43 населенных пункта. Гроза и шквальный ветер также стали причиной отключения около 9 тысяч потребителей в Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Во Львовской области, где накануне из-за грозы было обесточено более 77 тысяч абонентов, всех потребителей запитали.

Генерация

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация в регионах

Обесточены около 3,5 тысячи потребителей в Киево-Святошинском районе Киевской области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 10 кВ. За несколько часов повреждение было устранено, потребители запитаны.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

В Херсоне остаются обесточенными около 9,7 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Ситуация на ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,06 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт и импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 1 763,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

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