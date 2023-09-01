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Гроза знеструмила населені пункти в чотирьох областях - Міненерго

Гроза знеструмила населені пункти в чотирьох областях - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Через обстріли у Донецькій області пошкоджені лінії електропередачі - було розвантажено ТЕС та знеструмлено шахту, на Львівщині ліквідували наслідки негоди та відновили електропостачання 77 тисячам споживачів. Водночас через грозу без світла на Київщині 43 населені пункти і 9 тисяч споживачів ще в трьох областях, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.

Ситуація у прифронтових областях

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. У Донецькій області через обстріли було пошкоджено дві повітряні лінії 330 кВ, що призвело до розвантаження ТЕС та знеструмлення однієї з шахт. Також через пошкодження ліній у результаті ворожих обстрілів в області знеструмлено 12 населених пунктів, де зареєстровано 14 тисяч споживачів. Ремонтні роботи відбуваються з дозволу військових.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Наслідки негоди

У Київській області через грозу знеструмлено 43 населених пункти. Гроза та шквальний вітер також стали причиною відключення близько 9 тисяч споживачів в Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. У Львівській області, де напередодні через грозу було знеструмлено більше 77 тисяч абонентів, усіх споживачів заживили.

Генерація

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

Ситуація у регіонах

Знеструмлювалися близько 3,5 тисячі споживачів у Києво-Святошинському районі Київської області через пошкодження повітряної лінії електропередачі 10 кВ. За кілька годин пошкодження було усунуте, споживачів заживлено.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 9,7 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Ситуація на ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,06 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт та імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 763,00 МВт*год. Експорт відсутній.

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