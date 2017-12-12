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Гройсману известно о многомиллиардной схеме вывода активов из ГПЗКУ - нардеп

Гройсману известно о многомиллиардной схеме вывода активов из ГПЗКУ - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Попытки передать предприятия Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины обанкротившемуся ГАК "Хлеб Украины" - это многомиллиардная схема, о которой известно Премьер-министру Владимиру Гройсману. Он должен на такие вещи реагировать, если, конечно, у него в этом нет собственной коррупционной выгоды. В обратном случае это грозит межгосударственным отношениям с Китаем. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп Сергей Каплин.

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По словам политика, процесс вывода активов ГПЗКУ из-под контроля корпорации приведет к потере доходности предприятия.

"Премьер должен на эту тему говорить, однозначно, я считаю, что его мотив не может быть коррупционным. То есть, любое молчание со стороны премьера, когда он знает о многомиллиардной схеме, а она ему совершенно известна, и таких схем немного, где Премьер может влиять, - неприемлемо.

Я хотел бы, чтобы через СМИ и через депутатские обращения мы добились объективности в расследовании этой ситуации. Но главное, что эти все передачи, жонглирование предприятиями, - это же будет иметь негативные последствия: сбои в работе, в организации труда людей, потеря производительности, доходности, неуплата заработной платы", - отметил С.Каплин.

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Политик добавил, что проблемы с ГПЗКУ (получившей в 2012 году полуторамиллиардный долларовый кредит от Китая) угрожают отношениям между Украиной и Китаем.

"Китайцы - наши партнеры, стратегические. Китайский рынок, технологии и, главное, китайская поддержка для нас очень важна, но, к сожалению, мы имеем такие прецеденты (невыполнение условий кредитования - ред.)... Некоторое время мы списывали все на предыдущую власть и говорили о ее неэффективности. Но сегодня мы видим, что причины в другом, и китайцы это понимают, ведь результаты сотрудничества не изменились, несмотря на то, что изменилась власть", - сказал нардеп, отметив, что коррупционные схемы, которые будут разрушать межгосударственные отношения - это уже "вопрос национальной безопасности и перспектив Украины на международных рынках".

Напомним, китайская сторона усомнилась в намерениях Украины отдавать кредит 1,5 млрд долларов, который был выдан ГПЗКУ в 2012 году.

По данным "Экономических известий", такие выводы сделаны из-за вывода активов зерновой корпорации на обанкротившийся ГАК "Хлеб Украины". Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации активов ГПЗК заинтересованными лицами. Однако, в случае потери работающих предприятий, зерновая корпорация не сможет рассчитаться по китайскому кредиту.

Добавим, что судебные процессы по передаче предприятий корпорации в ГАК "Хлеб Украины" активизировались с назначением нового и.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее не работал в этой сфере вообще, однако руководил в компании "Мостострой" экс-регионала Продивуса. Назначил Гавриша на должность Гройсман.

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