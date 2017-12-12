Гройсману відомо про багатомільярдну схему виведення активів з ДПЗКУ - нардеп

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За словами політика, процес виведення активів ДПЗКУ з-під контролю корпорації призведе до втрати дохідності підприємства.

“Прем'єр повинен на цю тему говорити, однозначно, бо я вважаю, що його мотив не може бути корупційним. Тобто, будь-яке мовчання з боку Прем'єра, коли він знає про багатомільярдну схему, а вона йому абсолютно відома, і таких схем небагато, де Прем'єр може впливати, - не прийнятне.

Я хотів би, щоб через ЗМІ і через депутатські звернення ми домоглися об'єктивності у розслідуванні цієї ситуації. Та головне, що оці всі передачі, жонглювання підприємствами, - це таки матиме негативні наслідки: збої в роботі, в організації праці людей, втрата продуктивності, дохідності, несплата заробітної плати”, - зазначив С.Каплін.

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Політик додав, що проблеми із ДПЗКУ (яка отримала у 2012 році півторамільярдний доларовий кредит від Китаю) загрожує відносинам між Україною та Китаєм.

“Китайці - наші партнери, стратегічні. Китайський ринок, технології і головне китайська підтримка для нас надзвичайно важлива, але, на жаль, ми маємо такі прецеденти (невиконання умов кредитування, - ред.)... Певний час ми списували все на попередню владу і говорили про її неефективність. Але сьогодні ми бачимо, що причини в іншому і китайці це розуміють, адже результати співпраці не змінились, не зважаючи на те, що змінилась влада”, - сказав нардеп,зауваживши, що корупційні схеми, які руйнуватимуть міждержавні відносини – це вже “питання національної безпеки і перспектив України на міжнародних ринках”.

Нагадаємо, китайська сторона засумнівалася в намірах України віддавати кредит в 1,5 млрд доларів, який був виданий ДПЗКУ в 2012 році.

За даними “Економічних вістей”, такі висновки зроблені через виведення активів зернової корпорації на збанкрутілий ДАК “Хліб Україна”. Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації активів ДПЗК зацікавленими особами. Однак, у разі втрати працюючих підприємств, зернова корпорація не зможе розрахуватися за китайським кредитом.

Додамо, що судові процеси з передачі підприємств корпорації до ДАК “Хліб Україна” активізувалися з призначенням нового в.о.керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше не працював у цій сфері взагалі, проте керував у компанії “Містобуд” екс-регіонала Продівуса. Призначив Гавриша на посаду Гройсман.