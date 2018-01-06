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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман - украинцам: пусть Святой вечер согреет вас теплом

Киев • УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Сочельником. Слова приветствия он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гройсман - украинцам: пусть Святой вечер согреет вас теплом

“Пусть Святой вечер согреет вас теплом и принесет добра и согласия на весь год!” — написал Гройсман.

Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов.

Одна из главных традиций празднования православного Сочельника — приготовление кутьи. Это блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, заправленного медом и фруктами, вечером ест вся семья.

С появлением первой звезды на небе можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Также напомним, по предварительной информации Нацполиции, почти 5 млн граждан сегодня примут участие в богослужениях.

Правопорядок будут обеспечивать около 18 тыс. правоохранителей.

Как сообщал УНН, с Сочельником украинцев поздравил Президент.

Украинские Национальные Новости

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