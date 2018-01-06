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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гройсман - українцям: хай Святий вечір зігріє вас теплом

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців із Святвечором. Слова вітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Гройсман - українцям: хай Святий вечір зігріє вас теплом

“Хай Святий вечір зігріє вас теплом і принесе добра та злагоди на весь рік!” — написав Гройсман.

Нагадаємо, 6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.

Цього дня завершується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів.

Одна з головних традицій святкування православного Святвечора — приготування куті. Цю страву, яка складається з розмоченого зерна пшениці, заправленого медом і фруктами, ввечері їсть вся сім’я.

З появою першої зірки на небі можна починати колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.

Також нагадаємо, за попередньою інформацією Нацполіції, майже 5 мільйонів громадян сьогодні візьмуть участь у богослужіннях. 

Правопорядок забезпечуватимуть близько 18 тис. правоохоронців.

Як повідомляв УНН, із Святвечором українців привітав Президент

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