Гройсман рассчитывает на дополнительное финансирование Фонда энергоэффективности от ЕС

"Всего на следующий год мы выделяем на энергоэффективность 2 млрд грн, из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации. С января начнет работу Фонд энергоэффективности. И мы ожидаем, что к нему будут поступать средства также от европейских партнеров Украины. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш разделят на несколько периодов. На прошлой неделе я ездил в Брюссель, и мы говорили о том, чтобы расширить финансирование наших программ энергоэффективности со стороны ЕС", - сказал Гройсман.

Как уточнил глава правительства, все проекты энергомодернизации будут реализованы одновременно с программами внедрение эффективного потребления ресурсов, а также существенного увеличения добычи собственного газа.

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"Разведанные запасы залежей в Украине позволяют полностью удовлетворить собственные потребности государства в топливе. И задача Правительства - создать условия для восстановления и возрождения газодобычи. Одним из решений в этом направлении станет снижение ренты - в зависимости от глубины скважины", - подчеркнул премьер.

Он также обратил внимание на то, что в этом году отмечается наращивание газодобычи по государственным скважинах на около 650 млн кубометров. Снижение ренты станет хорошим стимулом агрессивного наращивания добычи", - убежден Гройсман.

Глава Правительства подчеркнул, что обеспечение собственным ресурсом позволит достичь генеральной цели - полной энергонезависимости, снижение цены на топливо внутри страны и превращение Украины из нетто-импортера в экспортера газа.

Напомним, по словам эксперта в сфере энергетики Андрея Чубика, в Госбюджете на 2018 энергоэффективность и научно-практические разработки в энергетическом секторе критически недофинансированы.