Гройсман розраховує на додаткове фінансування Фонду енергоефективності від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Європейський Союз готовий підтримати Фонд енергоефективності, який розпочне роботу у січні наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Всього на наступний рік ми виділяємо на енергоефективність 2 млрд грн, з яких 400 млн грн — це "теплі кредити", а 1,6 млрд грн — це масштабні проекти енергомодернізації. Із січня розпочне роботу Фонд енергоефективності. І ми очікуємо, що до нього надходитимуть кошти також від європейських партнерів України. Є рішення про виділення 100 млн євро, це приблизно 3 млрд грн. Цей транш розділять на кілька періодів. Минулого тижня я їздив до Брюсселю, і ми говорили про те, щоб розширити фінансування наших програм енергоефективності з боку ЄС,” — сказав Гройсман.
Як уточнив глава Уряду, всі проекти енергомодернізації будуть реалізовані одночасно із програмами запровадження ефективного споживання ресурсів, а також суттєвого збільшення видобутку власного газу.
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“Розвідані запаси покладів в Україні дозволяють повністю задовольнити власні потреби держави у паливі. І завдання Уряду — створити умови для відновлення і відродження газовидобутку. Одним з рішень в цьому напрямку стане зниження ренти — в залежності від глибини свердловини”, — підкреслив прем’єр.
Він також звернув увагу на те, що цього року відмічається нарощування газовидобутку по державних свердловинах на близько 650 млн кубометрів. Зниження ренти стане гарним стимулом агресивного нарощування добування", — переконаний Гройсман.
Глава Уряду наголосив, що забезпечення власним ресурсом дозволить досягти генеральної мети — повної енергонезалежності, зниження ціни на паливо всередині країни та перетворення України з нетто-імпортера в експортера газу.
Нагадаємо, за словами експерта у сфері енергетики Андрія Чубика, у Держбюджеті на 2018 рік енергоефективність та науково-практичні розробки у енергетичному секторі критично недофінансовані.