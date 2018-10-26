Гройсман посоветовал менеджменту "Укрпочты" уволится

КИЕВ. 26 октября. УНН. Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпочты", что заметно осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.