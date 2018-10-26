Гройсман посоветовал менеджменту "Укрпочты" уволится
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпочты", что заметно осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. ... Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизм, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче", - отметил Гройсман.
Премьер-министр отметил, что недавно в "Укрпочте" был назначен независимый наблюдательный совет. И правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации.
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"Будем обращаться в этот наблюдательный совет, как правительство, чтобы они дали свою оценку. С одной стороны. А с другой отрезвили руководство почты - чтобы таких заявлений больше не звучало. Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей", - сказал Владимир Гройсман.
По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.
Напомним, генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года "Укрпочта" перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.
Ранее Смелянский заявил, что если государство приведет тарифы на доставку пенсий по почте хотя бы до уровня себестоимости и таким образом компенсирует "Укрпочте" расходы, связанные с доставкой выплат, это позволит сохранить сеть.