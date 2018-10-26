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Гройсман порадив менеджменту "Укрпошти" звільнитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. Якщо менеджмент „Укрпошти“ не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи інформацію про можливість закриття кількох тисяч відділень “Укрпошти”, що помітно ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

“Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. ...Економити хай починають з себе — своїх заробітних плат. Якщо менеджмент "Укрпошти“ не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів. А для того, щоб знаходили правильні ринкові механізм, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою”, - зазначив Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що нещодавно в “Укрпошті” було призначено незалежну наглядову раду. І уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації.

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“Будемо звертатися в цю наглядову раду, як Уряд, аби вони дали свою оцінку. З одного боку. А з іншого отверезили керівництво пошти — аби таких заяв більше не лунало. Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей”, — сказав Володимир Гройсман.

За його словами, якщо компанії не вистачає коштів — можна подумати над розвитком тих напрямків діяльності, які перетворять “Укрпошту” в прибуткову компанію і дозволять платити співробітникам, передусім рядовим листоношам, достойну зарплату.

Нагадаємо, генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям. 

Раніше Смілянський заявив, що якщо держава приведе тарифи на доставку пенсій поштою хоча б до рівня собівартості і таким чином компенсує “Укрпошті” витрати, пов’язані з доставкою виплат, це дозволить зберегти мережу.

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