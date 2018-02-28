Гройсман пойдет на выборы в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил свое желание принять участие в парламентских выборах. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Вчера у меня была встреча с региональными СМИ. Мне задали вопрос, буду ли я участвовать в парламентских выборах. Я сказал, что буду. Пока формат этого участия мне трудно назвать, но я точно могу сказать, что буду идти совершенно открыто и честно", - подчеркнул Гройсман.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада в четверг примет в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде.