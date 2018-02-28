Гройсман піде на вибори в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтвердив своє бажання взяти участь у парламентських виборах. Про це він сказав час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Учора у мене була зустріч з регіональними ЗМІ. Мені поставили питання, чи буду я брати участь у парламентських виборах. Я сказав, що буду. Поки формат цієї участі мені важко назвати, але я точно можу сказати, що буду іти абсолютно відкрито і чесно”, — підкреслив Гройсман.
Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив сподівання, що Верховна Рада у четвер ухвалить у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд.