Гройсман и новый премьер Польши подтвердили настрой на сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава украинского правительства Владимир Гройсман провел телефонный разговор со своим новым польским коллегой Матеушем Моравецкий. Об этом глава правительства Украины написал на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"Сегодня провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам - от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы, как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года. Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время", - написал В.Гройсман.
Напомним, 8 декабря президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.