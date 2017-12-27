Гройсман и новый премьер Польши подтвердили настрой на сотрудничество

"Сегодня провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам - от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы, как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года. Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время", - написал В.Гройсман.

Напомним, 8 декабря президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.