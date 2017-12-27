Гройсман і новий прем'єр Польщі підтвердили налаштованість на співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова українського уряду Володимир Гройсман провів телефону розмову зі своїм новопризначеним польським колегою Матеушем Моравецьким. Про це голова уряду України написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
“Сьогодні провів телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Ми підтвердили взаємну налаштованість на діалог і стратегічне партнерство з багатьох питань — від економіки та енергетичного майбутнього до формування порядку денного роботи Варшави, як непостійного члена Радбезу ООН в наступні два роки. Запросив колегу відвідати Київ у зручний час”, — написав В.Гройсман.
Нагадаємо, 8 грудня президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем’єр-міністром країни Матеуша Моравецького.