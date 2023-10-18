Деньги со строительства музея Голодомора и кино пойдут на реабилитацию ветеранов

Детали

Правительство увеличит социальные расходы на нужды ветеранов российско-украинской войны. Комитет по вопросам бюджета принял решение перенаправить средства со строительства музея Голодомора на реабилитацию украинских воинов. Также Правительство поручило направить на нужды бойцов, проходящих реабилитацию, расходы, которые были ранее направлены на производство культурного продукта, в частности сериалы и фильмы.

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«Мы будем увеличивать социальные расходы. Вдвое они увеличатся на реабилитацию ветеранов войны. В Комитете было принято решение направить деньги из музея Голодомора на нужды протезирования военнослужащих. Также есть поручение Правительства рассмотреть возможность направления расходов на производство культурного продукта, это сериалы и фильмы, также на нужды воинов», - заверила Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Напомним, президент Зеленский еще летом 2023 года объяснил, почему отклонил закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающих выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.