Гроші з будівництва музею Голодомору та кіно підуть на реабілітацію ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Гроші з будівництва музею Голодомору та кіно підуть на реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Про це заявила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі марафону «Єдині новини», передає УНН.
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Уряд збільшить соціальні видатки на потреби ветеранів російсько-української війни. Комітет з питань бюджету ухвалив рішення перенаправити кошти з будівництва музею Голодомору на реабілітацію українських воїнів. Також Уряд доручив спрямувати на потреби бійців, що проходять реабілітацію, видатки, які були раніше направлені на виробництво культурного продукту, зокрема серіали і фільми.
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«Ми будемо збільшувати соціальні видатки. Вдвічі вони збільшаться на реабілітацію ветеранів війни. У Комітеті було ухвалено рішення спрямувати гроші з музею Голодомору на потреби протезування військовослужбовців. Також маємо доручення Уряду розглянути можливість спрямування видатків на виробництво культурного продукту, це серіали і фільми, також на потреби воїнів», - запевнила Роксолана Підласа у ефірі телемарафону.
Нагадаємо, президент Зеленський ще влітку 2023 року пояснив, чому відхилив закон про внесення змін до державного бюджету, що передбачають виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.