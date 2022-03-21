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Деньги, работа, жилье: правительство начало реализацию помощи для переселенцев

Деньги, работа, жилье: правительство начало реализацию помощи для переселенцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня начал реализацию программы помощи украинцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий. Правительство сегодня эту программу реализует. Деньги, работа, жилье. Три основных направления, которые охватывает эта программа", - сообщил он.

Детали

Отмечается, что Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную денежную помощь в сумме 2 тысячи гривен через приложение “Дія”, на карту в банке.

Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Кроме этого, правительство начинает программу трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов.

6500 гривен выделяется за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.

Неделю назад Правительство также приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов общинам, которые предоставляют бесплатный приют переселенцам в школах, садиках, домах культуры и коммунальных учреждениях.

Сейчас это дополняется программой, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, которые принимают переселенцев у себя дома, отметил Шмыгаль.

Все те, кто откликнулся на беду и предоставил крышу переселенцам, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг.

Все три программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ.

С 30 марта заработает регистрация через “Дію”.

Добавим

Кабинет министров Украины снимает все ограничения по программе “5-7-9”, что позволяет любому украинскому бизнесу получить кредит по льготным условиям.

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