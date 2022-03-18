Кабмін знімає всі обмеження по програмі “5-7-9”

Цитата

“Уряд знімає всі обмеження по програмі “5-7-9”. Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Відтепер максимальна сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава”, - розповів Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші.

Доповнення

Раніше ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.