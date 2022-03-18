Кабмин снимает все ограничения по программе “5-7-9”

Цитата

“Правительство снимает все ограничения по программе “5-7-9”. Любой украинский бизнес, которому нужна поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Отныне максимальная сумма кредита увеличивается до 60 млн грн. На время военного положения и еще месяц после его ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государство”, - рассказал Шмигаль.

Детали

Он отметил, что после военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%. Убираются также ограничения, которые касались бизнес-плана или рабочих мест, или любые другие.

Дополнения

Ранее ВР приняла законопроект №7137-д О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т. ч. отмена налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.