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Кабмин снимает все ограничения по программе “5-7-9”

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины снимает все ограничения по программе “5-7-9”, что позволяет любому украинскому бизнесу получить кредит по льготным условиям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Правительство снимает все ограничения по программе “5-7-9”. Любой украинский бизнес, которому нужна поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Отныне максимальная сумма кредита увеличивается до 60 млн грн. На время военного положения и еще месяц после его ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государство”, - рассказал Шмигаль.

Детали

Он отметил, что после военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%. Убираются также ограничения, которые касались бизнес-плана или рабочих мест, или любые другие.

Дополнения

Ранее ВР приняла законопроект №7137-д О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т. ч. отмена налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.

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