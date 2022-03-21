Гроші, робота, житло: уряд розпочав реалізацію допомоги для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні розпочав реалізацію програми допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Уряд сьогодні цю програму реалізовує. Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма”, - повідомив він.
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Наголошується, що Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень через додаток “Дія”, на картку в банку.
Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
Окрім цього, уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів.
6500 гривень виділяється за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.
Тиждень тому Уряд також прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.
Наразі це доповнюється програмою, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома, зазначив Шмигаль.
Всі ті, хто відгукнувся на біду та надав дах переселенцям, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.
Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами.
З 30 березня запрацює реєстрація через “Дію”.
Додамо
Кабінет міністрів України знімає всі обмеження по програмі “5-7-9”, що дозволяє будь-якому українському бізнесу отримати кредит на за пільговими умовами.