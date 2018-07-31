Гражданка Украины собирала подписи в поддержку Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении лица, которое организовывало сбор подписей в поддержку В. Путина на незаконных выборах президента РФ в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК Крым.
Прокуратурой Автономной Республики Крым в Апелляционный суд г. Киева направлено обвинительное заключение в отношении гражданки Украины - руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.
Как сообщалось ранее, в начале 2018 указанное лицо участвовала в организации незаконного проведения выборов Президента Российской Федерации на территории временно оккупированной территории Украины - полуострове Крым.
В частности, как руководитель крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", она организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2018 года.
При этом, согласно Федеральному закону "О выборах Президента Российской Федерации", сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, является официальной и обязательной процедурой проведения выборов президента РФ.
Таким образом, данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории Украины выборов президента РФ, способствовала таким образом легализации деятельности оккупационных властей и признание аннексии Крыма, то есть совершала действия, направленные на изменение границ территории Украины и ее государственного границы.
В ходе досудебного расследования, в частности, выводами экспертизы (портретной), показаниями свидетелей и другими добытыми доказательствами, подтверждено противоправность ее деятельности.
Напомним, по информации ФСБ российские пограничники изъяли 11 патронов к американскому карабину у прибывшего в оккупированный Крым гражданина Украины.