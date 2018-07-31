Громадянка України збирала підписи на підтримку Путіна у Криму

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КИЇВ. 30 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно особи, яка організовувала збір підписів на підтримку В. Путіна на незаконних виборах президента РФ в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АРК Крим.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим до Апеляційного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт відносно громадянки України - керівника кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, на початку 2018 року зазначена особа брала участь в організації незаконного проведення виборів президента Російської Федерації на території тимчасово окупованої території України – півострові Крим.

Зокрема, як керівник кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы", вона організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь збір підписів на підтримку висунення Путіна В.В. кандидатом на пост Президента Російської Федерації на виборах 2018 року.

При цьому, згідно З федеральним законом "О выборах Президента Российской Федерации", збір підписів на підтримку висунення кандидата, згідно російського законодавства, є офіційною та обов’язковою процедурою проведення виборів президента РФ.

Таким чином, дана громадянка України, беручи участь в офіційній процедурі підготовки до незаконного проведення на тимчасово окупованій території України виборів президента РФ, сприяла таким чином легалізації діяльності окупаційної влади та визнання анексії Криму, тобто вчиняла дії, направлені на зміну меж території України та її державного кордону.

У ході досудового розслідування, зокрема, висновками експертизи (портретної), показаннями свідків та іншими здобутими доказами, підтверджено протиправність її діяльності.

Нагадаємо, за інформацією ФСБ російські прикордонники вилучили 11 патронів до американського карабіна у прибулого в окупований Крим громадянина України.

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