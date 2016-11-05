Гражданка Украины дважды пыталась подкупить пограничников на админгранице с Крымом

Так, вчера, 4 ноября, в пункт контроля "Чонгар" с материковой Украины прибыла 27-летняя гражданка Украины вместе с двухлетней дочерью. Во время проверки документов путешествующих пограничники установили, что согласие отца на выезд ребенка выдано оккупантами. За решение вопроса пересечения админграницы украинка сначала предложила охранникам денежное вознаграждение в размере 500 гривен, но пограничники от такого предложения отказались. Тогда гражданка еще доложила 500 гривен, на что пограничники ответили категорическим отказом.

Гражданку с ребенком в установленном порядке не пропустили, а по факту попытки дачи денег пограничники направили до Национальной полиции сообщения об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).