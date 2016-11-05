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Гражданка Украины дважды пыталась подкупить пограничников на админгранице с Крымом

Гражданка Украины дважды пыталась подкупить пограничников на админгранице с Крымом

Киев • УНН

 • 8961 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 5 ноября. УНН. За то, чтобы вывезти своего ребенка до временно оккупированного Крыма без соответствующих документов, украинка дважды пыталась подкупить пограничников на админгранице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.

Так, вчера, 4 ноября, в пункт контроля "Чонгар" с материковой Украины прибыла 27-летняя гражданка Украины вместе с двухлетней дочерью. Во время проверки документов путешествующих пограничники установили, что согласие отца на выезд ребенка выдано оккупантами. За решение вопроса пересечения админграницы украинка сначала предложила охранникам денежное вознаграждение в размере 500 гривен, но пограничники от такого предложения отказались. Тогда гражданка еще доложила 500 гривен, на что пограничники ответили категорическим отказом.

Гражданку с ребенком в установленном порядке не пропустили, а по факту попытки дачи денег пограничники направили до Национальной полиции сообщения об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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