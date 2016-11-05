Громадянка України двічі намагалась підкупити прикордонників на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 листопада. УНН. За те, щоб вивезти свою дитину до тимчасово окупованого Криму без відповідних документів, українка двічі намагалася підкупити прикордонників на адмінмежі. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.
Так, вчора, 4 листопада, до пункту контролю “Чонгар” із материкової України прибула 27-річна громадянка України разом із дворічною донькою. Під час перевірки документів подорожуючих прикордонники встановили, що згода батька на виїзд дитини видана окупантами. За вирішення питання перетину адмінмежі українка спочатку запропонувала охоронцям грошову винагороду у розмірі 500 гривень, але прикордонники від такої пропозиції відмовилися. Тоді громадянка ще доложила 500 гривень, на що прикордонники відповіли категоричною відмовою.
Громадянку з дитиною встановленим порядком не пропустили, а по факту спроби дачі грошей прикордонники направили до
Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).