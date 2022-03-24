Гражданина Латвии осудили на пять лет лишения свободы за шпионаж в пользу россии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Суд Видземского пригорода Риги признал гражданина Латвии виновным в шпионаже в пользу рф и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Суд постановил утвердить соглашение, заключенное 23 февраля между прокурором и обвиняемым Андрисом Бирзгалисом, 1955 года рождения.
Бирзгалис признан виновным в незаконном сборе информации, не подлежащей разглашению, с целью ее передачи иностранному государству.
За нарушение закона он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и трем годам надзора.
Также Бирзгалис признан виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. За это нарушение суд приговорил его к году лишения свободы.
Окончательное наказание для Бирзгалиса было определено по общности преступлений путем частичного суммирования приговоров, таким образом, ему назначено лишение свободы сроком на пять лет с надзором в течение трех лет.
Отмечается, что в прошлом году Бирзгалиса задержала Служба государственной безопасности Латвии. Его обвинили в многолетнем сотрудничестве с российской службой военной разведки и передаче ей информации о секторе государственной обороны, не подлежащей разглашению.
Напомним
Латвия внесла в "черный список" 25 россиян за поддержку агрессии рф против Украины.