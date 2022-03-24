Латвія внесла до "чорного списку" 25 росіян за підтримку агресії рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб 25 російських культурних діячів за підтримку агресії росії проти України та за пропаганду війни. Про це повідомляє LSM з посиланням на Міністерство закордонних справ, передає УНН.
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До списку потрапили: Марія Сіттель, Дмитро Губернієв, Володимир Машков, Артем Жога, Тіна Канделакі, Віктор Полаков, Поліна Гагаріна, Микола Расторгуєв, Віталій Локтєв, Олександр Єрохін, Сергій Перегуда, Василь Герелло, Наталія Подільська, Анастасія Макєєва, Вікторія, Денис Мацуєв, Микита Міхалков, Валерій Гергієв, Дмитро Стрєльцов, Олексій Тарасов, Павло Сучков, Олексій Кантур, Сергій Полунін, Вікторія Циганова, Стас Михайлов.
Раніше Міністерство культури закликало додати понад 20 осіб до списку небажаних осіб, які взяли участь у "святі" в "Лужниках" до річниці окупації Криму.
У МЗС пояснили, ті, хто внесений до списку небажаних для Латвії осіб, виправдовують і пропагують війну росії в Україні.
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