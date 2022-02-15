Граждан США просят уехать из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Граждан США просят не ездить в Беларусь и покинуть ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент США.
Детали
Американцев просят покинуть эту страну коммерческим или частным транспортом.
“В связи с увеличением тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планируют поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что американцам опасно находится в Беларуси через угрозу возможного преследования или задержания, направленное конкретно на иностранцев, вероятности заражения коронавирусом и других причин.
“Не въезжайте в Беларусь через произвольное применение законов, риск задержания, необычное и тревожное наращивание российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанные с этим ограничения на въезд. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом”, — говорится в сообщении.
Напомним
Польша пока не планирует эвакуацию своих дипломатов из Украины.