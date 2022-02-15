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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Громадян США просять виїхати з Білорусі

Громадян США просять виїхати з Білорусі

Київ • УНН

 • 24731 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Громадян США просять не їздити в Білорусь та покинути її. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.

Деталі

Американців просять покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.

“У зв’язку зі збільшенням тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американцям небезпечно знаходиться в Білорусі через загрозу можливого переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців, ймовірності зараження коронавірусом та інших причин.

“Не в’їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати комерційним або приватним транспортом”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Польща наразі не планує евакуацію своїх дипломатів із України.

Українські Національні Новини

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