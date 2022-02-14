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Польща наразі не планує евакуації дипломатів з України

Польща наразі не планує евакуації дипломатів з України

Київ • УНН

 • 17028 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Польща наразі не планує евакуацію своїх дипломатів із України. Про це в інтерв’ю Polsat News заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише УНН.

Цитата:

На запитання щодо відкликання дипломатів з України він сказав, що “на даний момент такого рішення немає”.

Деталі

Він наголосив, що польські дипломатичні місії відіграють важливу роль у наданні допомоги.

"На даний момент ми випустили комюніке, в якому йдеться про те, що якщо в цьому немає крайньої необхідності, то не слід їхати в Україну", — сказав Мюллер. Він наголосив, що якщо хтось хоче зараз покинути Україну, це його особисте рішення. Він також нагадав, що в Україні проживає багато поляків.

Доповнення

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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