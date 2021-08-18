"Общественный туалет по стоимости имения или мавзолея": в соцсетях обсуждают "слитый" бюджет на туалет в Харьковском зоопарке

“Харьковский зоопарк планирует потратить еще 15 млн. грн на строительство туалета в зоне „Мир побережья“. Об этом стало известно из системы публичных закупок „ProZorro“.

Это уже не первые расходы на строительство туалета в зоне „Мир побережья“. В 2020 году, зоопарк заключил договор с ОАО „Трест Жилстрой-1“ по строительству туалета в этой зоне на 16.5 млн. грн.

Всего на строительство туалета в этой зоне потратят минимум 31 млн. грн”, — сообщили в ХАЦ.

Еще 16,3 млн грн в харьковском зоопарке потратят на реконструкцию общественного туалета с благоустройством прилегающей территории в зоне “Контактный зоопарк”, добавили антикоррупционеры.

Стоит отметить бурную реакцию пользователей соцсети на эту информацию. Так, один из них написал, что за такие деньги можно купить целое имение на территории историко-археологического заповедника в живописном и тихом месте на лесной опушке с двумя озерами, выходом к Салтовскому водохранилищу, эллингом и теннисным кортом.



Другие пользователи указывают, что в свое время так стоила постройка мавзолея Ленина и возмущаются неэффективным использованием средств налогоплательщиков.

К слову

По данным ХАЦ, стоимость реконструкции харьковского зоопарка перевалила уже за 1,5 млрд грн.

В 2016 году тогда еще заместитель председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.