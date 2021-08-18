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"Громадський туалет за вартістю маєтку чи мавзолею": в соцмережах обговорюють "злитий" бюджет на туалет у Харківському зоопарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вартість будівництва громадського туалету в Харківському зоопарку перевищила 30 млн грн. Про це повідомили в Харківському антикорупційному центрі (ХАЦ), передає УНН.

“Харківський зоопарк планує витратити ще 15 млн. Грн на будівництво туалету в зоні „Мир узбережжя“. Про це стало відомо з системи державних закупівель „ProZorro“.

Це вже не перші витрати на будівництво туалету в зоні „Мир узбережжя“. У 2020 році, зоопарк уклав договір з ВАТ „Трест Житлобуд-1“ по будівництву туалету в цій зоні на 16.5 млн. Грн.

Всього на будівництво туалету в цій зоні витратять мінімум 31 млн. грн”, — повідомили в хац.

Ще 16,3 млн грн в харківському зоопарку витратять на реконструкцію громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні “Контактний зоопарк”, додали антикорупціонери.

Варто зазначити бурхливу реакцію користувачів соцмережі на цю інформацію. Так, один з них написав, що за такі гроші можна купити цілий маєток на території історико-археологічного заповідника в мальовничому і тихому місці на лісовій галявині з двома озерами, виходом до Салтівського водосховища, еллінгом і тенісним кортом.


Інші користувачі вказують, що свого часу так коштувало будівництво мавзолею Леніна і обурюються неефективним використанням коштів платників податків.

До речі

За даними ХАЦ, вартість реконструкції харківського зоопарку перевалила вже за 1,5 млрд грн.

У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявив, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частина з яких використовує на зоопарк.

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