"Громадський туалет за вартістю маєтку чи мавзолею": в соцмережах обговорюють "злитий" бюджет на туалет у Харківському зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вартість будівництва громадського туалету в Харківському зоопарку перевищила 30 млн грн. Про це повідомили в Харківському антикорупційному центрі (ХАЦ), передає УНН.
“Харківський зоопарк планує витратити ще 15 млн. Грн на будівництво туалету в зоні „Мир узбережжя“. Про це стало відомо з системи державних закупівель „ProZorro“.
Це вже не перші витрати на будівництво туалету в зоні „Мир узбережжя“. У 2020 році, зоопарк уклав договір з ВАТ „Трест Житлобуд-1“ по будівництву туалету в цій зоні на 16.5 млн. Грн.
Всього на будівництво туалету в цій зоні витратять мінімум 31 млн. грн”, — повідомили в хац.
Ще 16,3 млн грн в харківському зоопарку витратять на реконструкцію громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні “Контактний зоопарк”, додали антикорупціонери.
Варто зазначити бурхливу реакцію користувачів соцмережі на цю інформацію. Так, один з них написав, що за такі гроші можна купити цілий маєток на території історико-археологічного заповідника в мальовничому і тихому місці на лісовій галявині з двома озерами, виходом до Салтівського водосховища, еллінгом і тенісним кортом.
Інші користувачі вказують, що свого часу так коштувало будівництво мавзолею Леніна і обурюються неефективним використанням коштів платників податків.
До речі
За даними ХАЦ, вартість реконструкції харківського зоопарку перевалила вже за 1,5 млрд грн.
У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявив, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частина з яких використовує на зоопарк.