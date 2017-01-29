Общественный порядок в столице обеспечивают более 400 правоохранителей - полиция Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Общественный порядок сегодня в Киеве обеспечивают более 400 полицейских. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"На местах проведения мероприятий обеспечивают охрану общественного порядка более 400 правоохранителей столичной полиций", - рассказали в пресс-службе.
При этом в ведомстве уточнили, что в ходе факельного шествия ко Дню памяти Героев Крут, которое сегодня запланировано в столице количество правоохранителей будет варьироваться от количества участников марша.
"Мы надеемся на то, что все пройдет спокойно и никаких правонарушений не будет зафиксировано", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал В НН, сегодня в Украине торжественно почтили память героев Крут .