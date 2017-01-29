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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Общественный порядок в столице обеспечивают более 400 правоохранителей - полиция Киева

Общественный порядок в столице обеспечивают более 400 правоохранителей - полиция Киева

Киев • УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Общественный порядок сегодня в Киеве обеспечивают более 400 полицейских. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"На местах проведения мероприятий обеспечивают охрану общественного порядка более 400 правоохранителей столичной полиций", - рассказали в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что в ходе факельного шествия ко Дню памяти Героев Крут, которое сегодня запланировано в столице количество правоохранителей будет варьироваться от количества участников марша.

"Мы надеемся на то, что все пройдет спокойно и никаких правонарушений не будет зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал В НН, сегодня в Украине торжественно почтили память героев Крут .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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