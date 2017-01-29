Громадський порядок у столиці забезпечують більше 400 правоохоронців – поліція Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Громадський порядок сьогодні у Києві забезпечують більше 400 поліцейських. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"На місцях проведення заходів забезпечують охорону громадського порядку більше 400 правоохоронців столичної поліцій",- розповіли у прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що в ході смолоскипної ходи до Дня пам'яті Героїв Крут, який сьогодні запланований у столиці кількість правоохоронців варіюватиметься від кількості учасників маршу.
"Ми сподіваємось на те, що все пройде спокійно і жодних правопорушень не буде зафіксовано",- зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні урочисто вшановують пам’ять героїв Крут.