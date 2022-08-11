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Общественная активистка требует возбудить уголовное производство на пророссийского букмекера 1xBet

Киев • УНН

 • 142926 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Общественная активистка Татьяна Локацкая подала заявление в Бюро экономической безопасности о совершении уголовного преступления пророссийским букмекером 1xBet. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Общественная активистка требует возбудить уголовное производство на пророссийского букмекера 1xBet

Цитата

“КРАИЛ выдала лицензии российскому букмекеру 1xBet только на работу одного сайта – 1xbet.ua. А в сети в открытом доступе работает еще минимум найденных мною пять сайтов этой российской конторы ставок на спорт. Свободно работают без лицензий, несмотря на то, что два года как принят закон о легализации азартных игр, запрещающий проводить азартные игры без лицензий. Да и не говоря уже о 6 месяцах полномасштабной войны. Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо", - сообщила Локацкая.

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Она подчеркнула – в конце концов смогла подать заявление в БЭБ. Там, по ее словам, не регистрируют заявления об уголовных правонарушениях в порядке Уголовного процессуального кодекса, а предлагают их просто оставлять в ящике для корреспонденции.

"Почему никакой реакции и ни одного движения в эту сторону – хотелось бы думать, что только потому, что в БЭБе просто еще сами не понимают, где они и в каком мире. Потому что подать заявление об уголовном правонарушении в БЭБ – целая экспедиция”, - подчеркнула она.

Ранее Локацкая призвала Совет национальной безопасности и обороны наложить санкции на 1xBet.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. Несмотря на это, компания до сих пор продолжает работать в Украине.

В рф 1xBet якобы не работают, однако в одном из Телеграм-каналов, специализирующемся на публикации "сливов" о банках, эта информация опровергается. Более того - как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в россии, и 1хBet - по факту одна и та же компания.

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